Einbruch und Versuch in Badenhausen

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der sich am Montag zwischen 18 und 22.30 Uhr in der Straße Im Bruch in Badenhausen ereignet hat. Unbekannte brachen ein zur Straße gelegenes Fenster auf, um ins Innere zu gelangen. Beim Durchsuchen der Räume im Erd- und...