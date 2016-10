Kinder sammeln für die Osteroder Tafel

Die Kindergottesdienste in Windhausen und Badenhausen hatten sich Anfang Oktober auf den Weg gemacht, um in den jeweiligen Dörfern Gaben für den Erntedankaltar zu sammeln. Die Lebensmittel wurden an die Osteroder Tafel weitergegeben, das gesammelte Geld kommt den Patenkindern der Kirchengemeinde...