41-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein 41-Jähriger aus Osterode hat sich am Donnerstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Gegen 14 Uhr war ein Streifenwagen der Polizei auf der Thüringer Straße von Gittelde kommend in Richtung Badenhausen unterwegs, als den Beamten im Kreuzungsbereich in Richtung Bad Grund ein Motorradfahrer auffiel. Als der Biker den Streifenwagen sah, flüchtete er sofort mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Gittelde.

Da der Fahrer den Beamten bekannt und er nicht im Besitz eines Führerscheins war, nahm die Polizei die Verfolgung auf. Innerorts erhöhte der Mann seine Geschwindigkeiten bis auf 150 km/h und fuhr dabei mittig oder kam sogar auf die Gegenfahrbahn und gefährdete ein entgegenkommendes Auto. Der Autofahrer musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Motorrad zu verhindern.

Die Beamten verfolgten den 41-Jährigen weiter auf der Thüringer Straße bis zur Bahnhofstraße. Dort verringerte der Flüchtige seine Geschwindigkeit, um den Streifenwagen auszubremsen. Bei diesem Bremsmanöver kam es zu einer leichten Berührung mit dem Hinterrad und der Front des Streifenwagens. Anschließend setzte der Mann seine Flucht in Richtung Bahnhof Gittelde mit so hoher Geschwindigkeit fort, dass er von den Beamten nicht mehr eingeholt werden konnte.