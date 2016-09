Fest rund um den Wilden Westen

Silvia Otte, Pächterin des Dachsbaus im ehemaligen Hotel Alter Römer in Bad Grund, lud zu einer Western-Party in die Gaststätte ein. Diese Idee fand viel Anklang: Zahlreiche Gäste folgten der Einladung und ließen einen Hauch Wildwest in den Räumen aufkommen. Einige kamen sogar als Cowboy oder Indianer verkleidet.

Besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war ein Bulle aus Duderstadt, der von den Besuchern geritten werden durfte. Etwa 60 Mutige nahmen die Herausforderung an, am Ende setzte sich Anika aus Windhausen durch, die am längsten auf dem Rücken des Bullen ausgehalten hat – 53 Sekunden. Passend zum Motto des Abends wurde zu späterer Stunde dann auch Westernmusik gespielt, die den einen oder anderen Gast zum lauten Mitsingen und Tanzen animierte. Wer sich noch ein wenig im Westernstil einkleiden wollte, hatte übrigens auch dazu noch Gelegenheit.

Am Ende der Veranstaltung waren sich alle einig, dass dieses Westernfest unbedingt wiederholt werden sollte. pb