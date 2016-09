Badenhäuser Künstlerin zeigt ihre Werke im Kellergewölbe

Die Badenhäuser Künstlerin Susanne Voigt hat im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Offene Ateliers im Göttinger Land“ des Vereins Kulturrad an zwei Wochenenden ihr Kelleratelier für interessierte Besucher geöffnet und einen Einblick in ihr Schaffen geboten.

Gleich mehrere Künstler haben sich an den „Offenen Ateliers“ beteiligt und auf ganz unterschiedliche Art und Weise ihre Werke gezeigt. So konnten Interessierte beispielsweise in der Osteroder Fußgängerzone in Schaufenstern leerstehender Geschäfte das eine oder andere Kunstwerk entdecken. Eine, die sich für die Schaufensterkunst in der Kreisstadt engagierte, war die Porzellan-Künstlerin Sabine Tippach.

Besondere Atmosphäre

Susanne Voigt aus Badenhausen wiederum öffnete die Türen zu ihrem Kelleratelier in Badenhausen, dessen Atmosphäre allein schon die Besucher begeisterte.

Die hauptberufliche Pädagogin wollte aber nicht nur zu einem Dialog in ihren Keller einladen, sondern auch Arbeiten aus vergangenen Epochen und der Neuzeit vorstellen.

Dabei hatte sie es geschafft, jedem einzelnen Werk Sprache zu verleihen. Ob es das bereits fast antike Werk „Waldtier“ oder die neuen Arbeiten unter dem gemeinsamen Titel „Harz“ waren, jedes einzelne sprach die Fantasie des Betrachters an und schaffte damit, den Acryl-Farben eine besondere Aussagekraft zu verleihen.

OFFENE ATELIERS Seit 2007 öffnen Ateliers und Werkstätten im Göttinger Land. Die Veranstalter von Kulturrad e.V. gehen mit ihren Veranstaltungen dabei auch in die Fläche und führen die Besucher in die Arbeits- und auch Lebenswelt der dort wohnenden Künstler und Kunsthandwerkern. Durch die Verortung im vorwiegend ländlichen Bereich fühlt sich vor allem auch die dort lebende Bevölkerung angesprochen und eingeladen, die Ateliers zu besuchen. Einige Ateliers bieten Aktionen an, die Kinder und Familien ansprechen sollen. Der Verein möchte mit diesem Projekt den Blick auf die Vielfalt der Region lenken und den Dialog zwischen Kunstschaffenden und Bürgern fördern. Infos zur Teilnahme an den „Offenen Ateliers“ 2018 erhalten Interessierte per Mail an info@offeneateliers.net. Interessierte, die das Kelleratelier von Susanne Voigt in Badenhausen besuchen möchten, können sich per Mail unter susvoigt@aol.com melden.

Wer sich mal die Zeit zum Beschreiten in das Kellergewölbe nehmen und die Arbeiten auf sich wirken lassen möchte, der hat dazu auch nach den Aktionswochenenden Gelegenheit, sollte sich bei Susanne Voigt jedoch anmelden. Ab diesem Jahr finde die Veranstaltungsreihe nur noch im zweijährigen Rhythmus statt, die Ateliers öffnen das nächste Mal im September 2018. pb