Moderator Thorsten Schorn durchforstet Einkaufsprospekte

Köln Was kostet ein Liter Milch? Thorsten Schorn kennt sicher den Preis. Das gehört für ihn zur Wirtschaftskompetenz einfach dazu.

Moderator Thorsten Schorn (41) hat ein genaues Auge für günstige Preise. "Wenn am Wochenende Prospekte als Beilage in der Zeitung liegen, gucke ich da rein. Was kostet wie viel? Ich finde, dass das zu einer Wirtschaftskompetenz gehört, die jeder drauf haben sollte", sagte der Kölner.

Schon als Kind sei er mit seiner Mutter immer gerne von Supermarkt zu Supermarkt gefahren. "Im einen waren die Nudeln günstiger, beim anderen die Tomaten."

Schorn, der im Radio bei WDR 2 und im Fernsehen als Stimme von "Shopping Queen" zu hören ist, hat in seinem neuen Job nun auch mit Preisen zu tun. Er ist Co-Moderator der Neuauflage des RTL-Klassikers "Der Preis ist heiß" (ab 9. Oktober, täglich 17.45 Uhr, RTLplus).