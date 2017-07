Rod Stewart unterstützt Protest gegen US-Gesundheitsreform

Rod Stewart hilft in der Not. Foto: dpa

Der britische Sänger Rod Stewart (72, "Sailing") hat die Reisekosten für einige Familien mit behinderten Kindern übernommen, die gegen geplante Kürzungen im US-Gesundheitswesen protestierten.

Wie CNN am Donnerstag berichtete, war der Sänger sehr bewegt über einen Fernsehbericht, in dem zu sehen war, wie die Familien Anfang Juli mit einem Bus aus Baton Rouge (US-Bundesstaat Louisiana) nach Washington fuhren, um dort an einem Protestmarsch teilzunehmen. Große Teile der Kosten des Trips waren allerdings noch nicht gedeckt. Daraufhin habe Stewart einen Scheck geschickt, der den offenen Betrag von rund 23 000 US-Dollar (umgerechnet 19 700 Euro) abdeckte.

"Einige von euch wissen, dass ich in den USA lebe und hier Steuern zahle", sagte der 72-Jährige bei einem Konzert in New Jersey am Dienstag. "Ich bin weder ein Demokrat noch ein Republikaner, aber ich bin ein Vater." Dazu zeigte er ein Video über die Protestreise der Familien.