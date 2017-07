Angelina Jolie: So denkt sie über die Trennung von Brad Pitt

Zweite Halbzeit im Rosenkrieg der Hollywood-Stars Brad Pitt und Angelina Jolie. Durch eine Groß-Offensive („Ich bin schuld an der Trennung! Ich habe zu viel gesoffen.“) war der 53-Jährige im Mai im Magazin GQ-Style in Führung gegangen. Noch in Erinnerung sind die in urwüchsigen US-Nationalparks...