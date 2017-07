Camilla wird 70 – Der lange Weg in die Herzen der Briten

In der Wirtschaft nennt man so etwas wohl einen Turnaround. Camilla, Herzogin von Cornwall und einst die meistgehasste Frau des Königreichs, hat einen bemerkenswerten Umschwung in der öffentlichen Gunst erfahren. Wenn die Gemahlin von Thronfolger Prinz Charles (68) am Montag ihren 70. Geburtstag...