Camilla – Vom Rottweiler zur Herzogin

In ihrem Buch „Prince William: Born To Be King“ beschreibt Penny Junor das erste Gespräch zwischen Prinz William und Charles’ Geliebter nach dem Tod von Diana: „Er nahm sie mit hoch zu Williams Wohnung und ließ sie für eine halbe Stunde alleine, um zu reden. Am Ende kam Camilla heraus und sagte nur: „Ich brauche einen Drink!“

Foto: REUTERS / LUKE MACGREGOR / REUTERS