Heio von Stetten ist Italien-Fan

Heio von Stetten zieht es im Urlaub in den Süden. Foto: dpa

Der Schauspieler Heio von Stetten, Ensemblemitglied der diesjährigen Wormser Nibelungen-Festspiele, zieht es in den Urlaub nach Italien. "Die ganze Atmosphäre in Italien kommt mir sehr entgegen", sagte der 54-Jährige, der mit einer Italienerin verheiratet ist, der Deutschen Presse-Agentur in Worms.

"Italien war das erste Land, das ich für mich entdeckt habe, als ich flügge war." Da sei er 18 Jahre alt gewesen. Er trampte durch die Gegend, war mit dem Motorrad unterwegs und lebte wegen Dreharbeiten auch schon einmal ein Jahr lang in Rom.

Seine Frau lernte der Mime, der nach eigenen Angaben Italienisch spricht, in Deutschland kennen.

Von Stetten spielt in Worms im neuen Stück "Glut" mit (Premiere: 4. August).