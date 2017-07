Ernst August von Hannover hat geheiratet

Hannover Ihre Trauung fand ganz still und leise statt. Im Neuen Rathaus haben Ernst August von Hannover und Ekaterina Malysheva Ja gesagt.

Ernst August von Hannover (33) hat die russische Designerin Ekaterina Malysheva (30) geheiratet. Das Paar ließ sich am Donnerstag im Neuen Rathaus in Hannover von Oberbürgermeister Stefan Schostok trauen.

Schaulustige bekamen von der Trauung nichts mit. Das Brautpaar betrat abgeschirmt von der Öffentlichkeit das Neue Rathaus und verzichtete auch beim Verlassen auf ein Bad in der Menge.

Die kirchliche Trauung soll am Samstag in der Marktkirche in Hannover stattfinden. Anschließend wird auf dem Familiensitz der Welfen, dem südlich von Hannover gelegenen Schloss Marienburg, gefeiert.