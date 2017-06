Spider-Man Tom Holland hat Angst vor kleinen Spinnen

Spider-Man-Darsteller Tom Holland hat Angst vor Spinnen. "Ich mag keine kleinen Spinnen", sagte der 21-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Die Krabbeltiere könnten an Stellen sein, wo man sie nicht haben möchte. "Man weiß ja nie, plötzlich sitzt eine auf deiner Schulter."

Eine traumatische Erfahrung mit Spinnen habe er nicht gehabt. Trotz seiner Angst könne er den Tieren nichts antun. "Ich würde eine Spinne nie umbringen, ich würde einfach weggehen."

In dem neuen Film "Spider-Man: Homecoming", der in zwei Wochen in die deutschen Kinos kommt, klettert der britische Schauspieler als Spider-Man an Decken, schwingt an Spinnenfäden durch New York und hüllt Bösewichte mit Netzen ein.