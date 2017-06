Los Angeles Als Donald Trump feiert Alec Baldwin in der Satireshow "Saturday Night Live" seit Monaten Triumphe. Der US-Präsident findet das gar nicht lustig, die Zuschauer aber schon.

Alec Baldwin will Trump-Parodie fortführen

US-Schauspieler Alec Baldwin (59) will seine gefeierte Parodie von US-Präsident Donald Trump für die Satireshow "Saturday Night Live" fortsetzen.

"Ich glaube, die Zuschauer hatten Spaß daran", sagte Baldwin am Montag dem US-Sender CNN bei der Vorstellung seines neuen Spielfilms "Blind" in New York. Er bestätigte seine Rückkehr als Trump-Darsteller im Herbst, allerdings müsse er seine Auftritte wegen eines vollen Terminplans etwas zurückschrauben.

Baldwin, der mit Filmen wie "Jagd auf Roter Oktober" und TV-Serien wie "30 Rock" bekannt geworden war, verkörperte seit dem Wahlkampf für "Saturday Night Live" mit blonder Perücke und orangefarbenem Make-up häufig Trump - mitsamt dessen berüchtigter Rhetorik. Er bekamt dafür viel Lob - außer vom US-Präsidenten selbst, der die Parodie per Twitter kritisierte.