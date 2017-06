Doris Day in deutsch-amerikanische Ruhmeshalle aufgenommen

New York Donald Trump, Siegfried & Roy und Albert Einstein sind bereits in die German-American Hall of Fame aufgenommen worden. Jetzt hat die Ruhmeshalle ein paar neue Mitglieder bekommen.

Die Schauspielerin und Sängerin Doris Day (95) ist in die deutsch-amerikanische Ruhmeshalle aufgenommen worden. Day war 1922 als Doris Kappelhoff im US-Bundesstaat Ohio geboren worden, ihre Eltern waren Kinder deutscher Einwanderer.

"Ich bin stolz auf meine deutsche Herkunft und fühle mich geehrt, in die deutsch-amerikanische Ruhmeshalle aufgenommen zu werden", ließ Day per Brief mitteilen. Bei der feierlichen Zeremonie am Donnerstagabend (Ortszeit) im Trump Tower in Manhattan wurden außerdem auch noch der Schauspieler Eric Braeden, die Sex-Therapeutin Ruth Westheimer, der Baseballspieler Lou Gehrig (1903-1941) und der Klavierbauer Henry Steinway (1797-1871) geehrt.

Die German-American Hall of Fame (Gamhof) gibt es seit 2004, allerdings nur virtuell. Ihre Mitglieder hätten alle "außergewöhnliche und unersetzliche Beiträge zu Wachstum und Entwicklung der USA" geleistet, beschreibt die Gamhof. "Ihre Werte, Tugenden und Errungenschaften dienen uns allen als Vorbilder."

In den vergangenen Jahren waren unter anderem die Magier Siegfried & Roy, der frühere Präsident Dwight D. Eisenhower, der Jeanshosen-Macher Levi Strauss, Albert Einstein und der derzeitige US-Präsident Donald Trump, dessen Großvater Friedrich Drumpf vor rund 130 Jahren aus Deutschland eingewandert war, in die Ruhmeshalle aufgenommen worden.