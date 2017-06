Beth Ditto verschenkt gerne Selbstgehäkeltes

Berlin Auf der Bühne zieht Beth Ditto eine explosive Show ab, in ihrer Freizeit geht sie aber eher einer meditativen Beschäftigung nach.

Sängerin Beth Ditto (36) häkelt für ihr Leben gern. "Jetzt, wo so viele Leute in meinem Alter Babys bekommen, habe ich so viele Baby-Häkel-Projekte", berichtet die US-Amerikanerin im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

"Außerdem hat man immer etwas zu verschenken an Weihnachten." Häkeln sei ihre Lieblingsbeschäftigung. "Und mein armer Assistent muss die ganze Zeit das Garn herumschleppen."

Nach vielen Jahren als Frontfrau der Erfolgsband Gossip ("Heavy Cross") erscheint am Freitag (16. Juni) Dittos erstes Soloalbum. "Fake Sugar" wolle keine bestimmte Schublade bedienen, so die Sängerin. "Es soll kein Country-Album sein, kein Dance- oder Rock-Album. Es ist einfach wie es ist." Auf ihrer aktuellen Tour macht sie im September und Oktober auch in Berlin, Hamburg, Köln, München und Frankfurt Station.

Die Auflösung von Gossip ging recht unspektakulär vonstatten. "Am Ende haben wir einfach "Tschüss" gesagt, das Leben geht weiter", erzählt die Sängerin. Natürlich sei sie traurig, und es sei eine große Veränderung im Leben. "Aber es ist kein Drama."