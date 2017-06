1 / 12

Schlagersänger Roberto Blanco ist 80

Roberto Blanco bei einem Auftritt in der Fernsehshow „Musik, Musik, Musik“ Anfang der 1960er Jahre. Als Sohn kubanischer Eltern in Tunis geboren, kam der Künstler 1956 nach Deutschland und hatte sich direkt mit kleineren Filmrollen und als Schlagersänger einen Namen gemacht. Nun feiert der Allrounder am 7. Juni seinen 80. Geburtstag. Wir zeigen Bilder seiner Karriere.

Foto: imago/United Archives