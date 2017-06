Vanessa Redgrave: „Unsinn kann ich schlecht tolerieren“

Niemand sollte Vanessa Redgrave unterschätzen. Denn der erste Eindruck trügt. Gebückt sitzt die 80-Jährige an einem Tisch im Garten des Hotels Residéal in Cannes, ihr Blick gleitet gelegentlich ins Leere, die Stimme wird manchmal brüchig. Und doch steckt in diesem fragilen Äußeren ein lebendiger...