Jim Carrey muss nach Tod von Ex-Freundin vor Gericht

Hollywood-Komiker Jim Carrey (55, "Die Truman Show", "Der Grinch") muss nach dem Tod seiner Ex-Freundin vor Gericht. Der Prozessauftakt sei für den 26. April 2018 angesetzt worden, sagte eine Sprecherin des Los Angeles Superior Courts der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Carreys Ex-Freundin Cathriona White war im September 2015 tot in ihrer Wohnung in Los Angeles gefunden worden. Whites Ehemann und Mutter werfen Carrey vor, eine Mitschuld an dem Tod zu tragen - unter anderem, indem er ihr Medikamente besorgt haben soll. Sie starb an einer Überdosis davon.

Carrey wies die Vorwürfe bislang stets zurück. Medienberichten zufolge waren er und White mit Unterbrechungen mehrere Jahre zusammen. Die Beziehung soll kurz vor Whites Tod auseinandergegangen sein.