Laura Biagiotti im Krankenhaus

Die italienische Modedesignerin Laura Biagiotti ist in Rom in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 73-Jährige habe sich am Mittwochabend in ihrem Haus in Guidonia am Rande der Hauptstadt plötzlich schlecht gefühlt, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag.

Was ihr genau fehle, sei noch unklar. Die Ärzte wollten im Laufe des Tages eine genauere Erklärung abgeben. Die gebürtige Römerin war bereits in den 1970er Jahren dank ihrer elegant-femininen Kaschmirkollektionen international bekannt geworden und wird seither auch als "Queen of Cashmere" betitelt. Zudem hat Biagiotti, die mittlerweile einen Weltkonzern führt, zahlreiche Parfüms auf den Markt gebracht.