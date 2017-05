Society-Hochzeit des Jahres: Pippa Middleton sagt Ja

Ihr figurbetontes Kleid hat Pippa Middleton bei der Hochzeit ihrer Schwester, der britischen Herzogin Kate, berühmt gemacht. Jetzt sagt sie selbst Ja.

Am Samstag heiratet die 33-Jährige, die eigentlich Philippa Charlotte heißt, den Geschäftsmann James Matthews (41). Während die Brünette ihrer großen Schwester bei deren Hochzeit mit Prinz William (34) 2011 mit ihrem formschönen Po im weißen Kleid von Alexander McQueen die Show stahl, droht ihr diesmal selbst ein ähnliches Schicksal.

Denn die britischen Klatschmedien beschäftigt in den Tagen vor Englands "Society-Hochzeit des Jahres" vor allem eine Frage: Bringt Prinz Harry (32) seine Freundin, die US-Schauspielerin Meghan Markle (35), zu dem Event in der englischen Grafschaft Berkshire mit?

Das Königshaus lässt sich keine Antwort entlocken, doch der "Daily Telegraph" will wissen, dass Harry und seine Freundin als einziges unverheiratetes Paar zur Trauung in der Kirche St. Mark's Church in Englefield eingeladen sind. Laut "Mirror" kommen 150 Gäste.

Dass sich Herzogin Kate bei ihrer Schwester revanchieren und Pippa als Trauzeugin die Schleppe tragen wird, halten britische Medien für unwahrscheinlich. Zu groß ist die Befürchtung, dass die kleine Schwester an ihrem schönsten Tag das Rampenlicht mit der Herzogin teilen muss. Auch hierzu schwiegen die Royals zunächst.

Ein harmloses, aber süßes Detail zur Hochzeit gab der Kensington-Palast dagegen bekannt: Die Kinder von William und Kate, Prinz George (3) und seine Schwester Charlotte (2), übernehmen bei der Trauung ihrer Tante kleine Aufgaben. Während Charlotte ihren ersten Auftritt als Brautjungfer haben dürfte, könnte ihr großer Bruder George die Trauringe tragen.

Einen Diamantring hatte der Hedgefonds-Manager Matthews Pippa schon im letzten Sommer bei einem Ausflug im nordwestenglischen Lake District angesteckt - nach weniger als einem Jahr Beziehung.

Der Geschäftsmann, der seine Firma Eden Rock Capital Management nach einem Hotel seiner Eltern auf der Antillen-Insel St. Barts benannt hat, sei "so diskret wie sein jüngerer Bruder, der Reality-TV-Star Spencer, laut und auffällig ist", schreibt die "Times". Der 27-Jährige, berühmt für sein ausschweifendes Partyleben, könnte laut Medienberichten am Samstag James' Trauzeuge sein.

Der kleine Bruder als Bad Boy - das dürfte jedem Klatschblattleser bekannt vorkommen. Auch Prinz Harry machte mit seiner (im Vergleich zu Spencer wohl etwas weniger) wilden Jugend Schlagzeilen. Doch der einstige Rebell scheint ruhiger geworden zu sein. Möglich, dass damit auch Meghan Markle etwas zu tun hat. Begleitet sie den Prinzen tatsächlich zur Feier am Samstag, könnten manche das als Zeichen deuten, dass auch bei den beiden bald die Hochzeitsglocken läuten könnten.