Warum sich Michelle Hunziker für eine Feministin hält

Ihre Stimme ist wie Capri-Sonne: Michelle Hunziker (40) ruft am frühen Morgen aus ihrem Mailänder Haus an, sieben Minuten früher als vereinbart. „Ich hoffe, das passt so“, sagt sie, „die Kinder spielen gerade mal in Ruhe, die Zeit muss ich nutzen.“ Gestresst klingt die arbeitende Mutter von zwei...