Britische Herzogin Kate reist solo nach Luxemburg

Luxemburg Herzogin Kate nimmt in Luxemburg an den Feiern zum 150. Jahrestag des Londoner Vertrags teil, der Luxemburgs Unabhängigkeit sicherte. Unter den vielen Gästen ist die 35-Jährige der Star. Ein Adelsexperte sieht Kates Reise als Zeichen für einen Umbau in der britischen Monarchie.