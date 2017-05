Norwegisches Königspaar feiert seinen 80. Geburtstag

Das norwegische Königspaar feiert Dienstag und Mittwoch mit dem Volk und vielen ausländischen Gästen seinen 80. Geburtstag. Dazu werden Vertreter der Königshäuser von Dänemark, Schweden, Spanien, Großbritannien, Luxemburg und Belgien in der norwegischen Hauptstadt Oslo erwartet.

Am Dienstagabend (18.30) werden sie gemeinsam mit Sonja und Harald vom Balkon des Schlosses dem Volk zuwinken. Die Osloer haben geplant, dem Königspaar ein Ständchen zu bringen. Anschließend gibt es ein Galadinner im Schloss (20.00).

Am Mittwoch laden die beiden ihre Gäste auf die königliche Jacht zum Mittagessen. Am Abend gibt es dann in Oslos Oper ein Festessen - ein Geschenk der Stadt Oslo an die Jubilare. König Harald feierte seinen 80. bereits am 21. Februar, Königin Sonja wird am 4. Juli 80.