Céline Dion freut sich aufs Shoppen in Berlin

Céline Dion 2013 in der ZDF-Show "Wetten, dass..?" in Halle. Foto: dpa

Berlin Im Juli kommt Céline Dion für zwei Konzerte in die deutsche Hauptstadt. Zeit für Einkäufe will sie sich auch nehmen.

Céline Dion (49) freut sich auf ihren Aufenthalt in der deutschen Hauptstadt im Sommer. "Berlin gehört zu meinen Lieblingsstädten in der Welt", sagte die verwitwete Sängerin ("My Heart Will Go On") der "Bild am Sonntag".

"Ich liebe die Architektur, die Lässigkeit der Leute. Ich liebe es, dort mit dem Fahrrad die Stadt zu erkunden." Als sie das letzte Mal in Berlin gewesen sei, habe sie nur ein Kind gehabt, diesmal drei, sagte der kanadische Weltstar mit Shows in Las Vegas. Dion kündigte an, shoppen gehen zu wollen, und zwar vor allem im Kaufhaus des Westens. Sie wisse jetzt schon, dass sie "eine Menge Zeit im KaDeWe" verbringen werde. "Einen Tag in der Spieletage, ein Tag geht für Klamotten drauf und einen Tag esse ich mich durch die Feinkostabteilung. Ich bin aufgeregt." Die Konzerte in Berlin sind für den 23. und 24. Juli geplant.