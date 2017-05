Guido Maria Kretschmer hat Salz und Pfeffer dabei

Berlin Der Mann weiß sich zu helfen. Guido Maria Kretschmer hat so einiges in seiner Handtasche dabei.

Guido Maria Kretschmer (51) hat immer Salz und Pfeffer dabei. "Ich reise ja viel. Und wenn es dann mal irgendwo nicht schmeckt, kann ich mich retten", sagte er der "Berliner Morgenpost".

Auch ein Blutdruckmessgerät sei immer in seiner Tasche - "falls mal jemand kollabiert". "Ich habe schon so viele umgekippte Models erlebt, das wirkt dann beruhigend", sagte der Modedesigner, der zu der Sorte Männer gehört, die eine geräumige Tasche braucht. Auch Handcreme, Kopfhörer, Wasser und eine Ersatzklamotte habe er immer dabei. "Das geht wahnsinnig schnell und schon ist die Tasche voll", so Kretschmer.