Eisbären Tonja und Wolodja wieder vereint

Ein liebevoller Biss und begeistertes Planschen: Die Eisbären Tonja (7) und Wolodja (5) leben wieder in einem gemeinsamen Gehege im Berliner Tierpark. Bei ihrem ersten Treffen am Dienstag nach zweieinhalb Monaten tollten sie miteinander und neckten sich. "Die beiden sind wirklich ein Dream-Team. Wir sind begeistert, dass sie sich so gut verstehen", sagte eine Tierpark-Sprecherin.

Wolodja und Tonja sind die Eltern des kürzlich gestorbenen Eisbärenbabys Fritz. Da der Verdacht bestanden hatte, dass Fritz an einem Virus erkrankt sei, war Wolodja im Februar aus dem Tierpark in den Zoologischen Garten im Westteil der Stadt gebracht worden, beide Einrichtungen gehören zusammen. Am Samstag kehrte er in den Tierpark im Osten Berlins zurück.

Dass die beiden Eisbären in diesem Jahr noch einmal Eltern werden, hält die Sprecherin für unwahrscheinlich: "Die Paarungszeit von Eisbären ist fast vorbei. Aber natürlich hoffen wir insgeheim, dass es spätestens im nächsten Jahr klappt."

Im Berliner Tierpark waren Fritz und ein kurz nach der Geburt gestorbener Zwilling der erste Eisbärennachwuchs seit 22 Jahren. Die Sterblichkeit bei Jungtieren ist relativ hoch - auch in freier Natur.