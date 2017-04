Scott Eastwood: Mein Vater ist "old school"

Hollywoodstar und Regisseur Clint Eastwood (86, "Million Dollar Baby") war ein strenger Vater - zumindest aus Sicht seines Sohnes. "Er hat immer deutliche Ansagen gemacht, so wurde er selbst erzogen. Er hat mich abgehärtet und mich so aufs Leben vorbereitet", sagte Scott Eastwood (31, "Fast & Furious 8") der "Bild am Sonntag".

Vater Clint sei in jeder Hinsicht "old school". "Um Noten ging es ihm zwar nie. Aber als ich fünfzehn war, sagte er: "Such dir einen Job. In dem Alter geht man arbeiten."" Er sei immer darauf bedacht gewesen, keinen Ärger mit seinem Vater zu bekommen, sagte Scott Eastwood. "Denn mit meinem Vater legt man sich besser nicht an!"