Alicia Keys bekommt Auszeichnung von Amnesty International

US-Sängerin Alicia Keys (36, „Girl on Fire“) wird für ihre Wohltätigkeitsarbeit von Amnesty International ausgezeichnet. Wie die Menschenrechtsorganisation am Donnerstagmorgen mitteilte, wird die 36-Jährige mit dem Ambassador of Conscience Award (übersetzt: Auszeichnung als Gewissens-Botschafter)...