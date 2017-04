Gloria von Thurn und Taxis: "Rote Haare braucht man eben"

Schlossherrin Gloria von Thurn und Taxis hat verraten, was sie für ihr Erfolgsgeheimnis als Kunsthändlerin hält. "Rote Haare und Harley Davidson braucht man eben", sagte die 57-Jährige am Montag bei der Vorstellung eines Bildbands in München. Das Buch zeigt die Räume des fürstlichen Schlosses in Regensburg.

In den 90er Jahren war Thurn und Taxis für ihren Punk-Stil bekannt. Zur selben Zeit vermachte sie dem Freistaat Bayern eine große Kunstsammlung, um die Erbschaftssteuer zu begleichen. Diese ist bis heute im Regensburger Schloss zu sehen.

"Die Menschen können bei uns im Schloss die wunderbaren Dinge beobachten, die dem Staat gehören", sagte sie. "So muss es sein, Kinder. Der Staat hat das Geld, unsereins hat es nicht mehr!" Außerdem kündigte sie einen prominenten Gast für die Schlossfestspiele im Juli an: den Musiker Sting. "Das alte Zirkuspferd, es kommt."