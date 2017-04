Senta Berger gesteht: „Ich empfand mich nie als schön“

Man könnte Senta Berger (76) eine große Filmdiva nennen. 60 Jahre dauert ihre Karriere nun an, sogar in Hollywood hatte sie Erfolg, sie drehte mit Charlton Heston und John Wayne. Ihre Rolle in der TV-Serie „Kir Royal“ ist bis heute Kult. Wenn Diva aber für Allüren steht, trifft der Begriff nicht...