Elton John – Ein Hit-Gigant zwischen Arbeitswut und Exzess

Der Mann, der da auf die Bühne sprang, sah nicht so aus, als ob er an diesem Samstag seinen 70. Geburtstag feiert. Auch im Rentenalter begeisterte Elton John, der britische Superstar, seine Fans – wie zuletzt bei einem Livekonzert in Albuquerque (USA) am vergangenen Mittwoch. Die Kritiker für seine...