Jake Gyllenhaal war bislang nur selten verliebt

Hollywoodstar Jake Gyllenhaal (36) ist in seinem Leben bislang nur "zwei-, dreimal verliebt gewesen". So zitiert die Zeitung "Die Welt" vom Samstag den Schauspieler ("Brokeback Mountain").

"Ich habe diese Theorie: Was auch immer für jemanden Erfolg bedeutet, ob Ruhm, Geld, Heiraten oder Kinder bekommen - wenn einen diese Sache wirklich erfüllt, dann ist das doch wunderbar." Gyllenhaal, dessen Schwester Maggie (39) ebenfalls erfolgreich schauspielert, kritisiert, dass die Filmkunst zu wenig gewürdigt werde. "Die Unterhaltungsbranche wird leider grundsätzlich nicht als Ausdrucksform ernst genommen."

Statt das Handwerk und Talent zu würdigen, stünden zu oft Äußerlichkeiten im Fokus. "Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft ich in meinem Leben schon Fragen beantworten musste wie: Was haben Sie gegessen?" Es fielen auch Fragen wie "was ich mit ins Weltall nehmen würde oder ob ich an Aliens glaube".

Am 23. März kommt der Science-Fiction-Thriller "Life" ins Kino. In dem Horrorfilm spielt Gyllenhaal einen Astronauten, der mit einem Alien vom Mars kämpfen muss.