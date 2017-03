Bauhaus-Campus in Berlin entwickelt "100-Euro-Wohnung"

Berlin Wohnraum ist in Großstädten knapp - und für viele Leute so gut wie unerschwinglich. Die Tinyhouse University hat sich Gedanken über alternatives Wohnen gemacht und geht jetzt mit ihren Vorschlägen an die Öffentlichkeit.

Wohnen in der Großstadt für 100 Euro? In einem Museumsgarten in Berlin sollen in den nächsten zwölf Monaten bis zu 20 unterschiedliche "Tiny Houses" (Winzighäuser) entwickelt werden, die ein neues und gerechteres Wohnen in der Stadt möglich machen.

Zum Start des Projekts stellte das Bauhaus-Archiv am Freitag die "100-Euro-Wohnung" vor. Das kleine Holzhaus auf Rädern birgt Kochecke und Dusche, Schlafkoje und Arbeitsplatz auf engstem Raum - gerade gemütlich für eine Person.

Veranstalter des sogenannten Bauhaus-Campus ist die Tinyhouse University, ein Berliner Kollektiv aus Gestaltern, Bildungsaktivisten und Geflüchteten. Es wurde 2015 von dem aus Laos stammenden Architekten Van Bo Le-Mentzel mit dem Ziel gegründet, soziale Nachbarschaft auf kreative Weise zu erforschen.

"Dieses Experiment passt zum historischen Bauhaus als schulische Institution, in der bereits vor 100 Jahren neu über soziale Fragen des Wohnens nachgedacht wurde", sagte die Museumsdirektorin Annemarie Jaeggi. Das Bauhaus, eine legendäre Kunst-, Design- und Architekturschule, war 1919 vom Architekten Walter Gropius gegründet worden.