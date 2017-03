Tom Hanks schenkt Reportern Kaffeemaschine

Die Tom-Hanks-Maschine im Weißen Haus - da schmeckt der Kaffee doch gleich nochmal so gut. Foto: dpa

Hollywoodstar Tom Hanks ("Schlaflos in Seattle") hat den oft bis in die Nacht arbeitenden Korrespondenten im Weißen Haus für ihren Aufenthaltsraum eine neue Espresso-Maschine spendiert.

"Kämpft weiter für Wahrheit, Gerechtigkeit und die Amerikanische Lebensart", schrieb der Schauspieler in einer Widmung - offensichtlich in Anspielung an das Motto des Comic-Helden "Superman".

Es ist nach Auskunft von langjährigen Reportern im Weißen Haus bereits die dritte Kaffeemaschine, die Hanks den Korrespondenten schenkt. 2010 ersetzte er das etwas gebraucht wirkende Gerät von 2004 mit dem Hinweis, dass die Maschine nach jedem Gebrauch gereinigt werden müsse, wie der Sender ABC damals berichtete.