Live-Blog: „Moonlight“ gewinnt Oscar als bester Film

Los Angeles In der Filmbranche ist es die Nacht der Nächte: In Los Angeles wurden die Oscars vergeben. Highlights und Riesen-Panne im Live-Blog.

Der Oscar für den Besten Film geht in diesem Jahr an „Moonlight“. Mit der Verleihung der wichtigsten Auszeichnung endete die 89. Oscar-Verleihung. Die deutsche Tragikkomödie „Toni Erdmann“ der Berliner Filmemacherin Maren Ade ging leer aus.

In Los Angeles versammelten sich am Sonntagabend (Ortszeit) die Stars der Filmbranche, die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences vergab mit dem Oscar den begehrtesten Filmpreis. Die Show endete mit einer riesigen Panne: Laudator Warren Beatty nannte zunächst den falschen Film als Sieger in der Königskategorie „Bester Film“, nämlich „La La Land“.

Octavia Spencer, nominiert als Beste Hauptdarstellerin in „Hidden Figures", kam in einer hellgrauen Robe.

Ein bisschen grauer und ein bisschen hochgeschlossener: Regisseurin Ava DuVernay.

Isabelle Huppert war als Beste Hauptdarstellerin nominiert – und kam in einem eleganten, weiß-schimmernden Kleid.

Schauspielerin Hailee Steinfeld war nicht nominiert. Bekannt ist sie unter anderem aus dem Film „True Grit".

Lieber weiß, hat sich wohl auch Model Karlie Kloss gedacht,...

... ähnlich wie Model-Kollegin Chrissy Teigen.

Sie kam mit ihrem Mann, dem Sänger John Legend.

Ein noch prominenteres Ehepaar: Sänger Justin Timberlake – nominiert mit seinem Song „Can't stop the Feeling" – und seine Frau, Schauspielerin Jessica Biel.

Sie trug eine elegante, hochgeschlossene Robe in Gold. Samt Schleppe.

Für viele war sie die heißeste Anwärterin auf den Oscar als Beste Hauptdarstellerin: Emma Stone. Auch sie hatte sich für ein goldenes Kleid entschieden.

So wie Kollegin Dakota Johnson.

Charlize Theron, in diesem Jahr nicht auf der Liste der Nominierten, kam ebenfalls in einem schimmernden Kleid.

Halle Berry mag es offenbar auch glitzernd, aber eher in Silber-Tönen.

Neben vielen, vielen hellen Kleidern gab es aber auch einige Farbtupfer auf dem roten Teppich. Passend dazu: die Robe von Ruth Negga. Die äthiopisch-irische Schauspielerin trat ebenfalls als Beste Hauptdarstellerin an.

Schauspielerin Ginnifer Goodwin sag ganz ähnlich aus.

Viola Davis, die den Oscar als Beste Nebendarstellerin mit nach Hause nahm, kam ebenfalls in Rot – nur nicht ganz so zugeknöpft.

Scarlett Johansson hatte sich für rosa Glitzer entschieden.

In Gelb kam Schauspielerin Blanca Blanco.

Ebenso wie Kollegin Leslie Mann (l).

Und dann gab es natürlich Schwarz. Wie etwa bei Schauspielerin Kirsten Dunst.

Ebenso wie bei Janelle Monae, Sängerin und Schauspielerin.

Alicia Vikander und ...

... Kollegin Brie Larson sahen fast gleich aus.

Recht unscheinbar sahen die deutsche „Toni Erdmann"-Darstellerin Sandra Hüller und Filmemacherin Maren Ade auf dem roten Teppich aus.

Und die Männer? Nun ja, klassisch eben, die meisten kamen in Smoking und Fliege. So wie Lucas Hedges, nominiert als Bester Nebendarsteller in „Manchester by the Sea"

Auch Gael Garcia Bernal hatte sich für den schlichten Schwarzen entschieden.

Da machte auch Ryan Gosling, nominiert als Bester Hauptdarsteller in „La La Land", keine Ausnahme.

Ähnlich sah es bei Barry Jenkins aus, der für „Moonlight" als Bester Regisseur nominiert war.

Auch der Kleinste hatte Spaß mit seiner Fliege: Sunny Pawar spielt den jungen Saroo in „Lion" und hatte die Herzen der Zuschauer am roten Teppich sofort auf seiner Seite.

Casey Affleck, mit Bart und Mähne, führte ebenfalls seinen Smoking aus. Er war für „Manchester by the Sea" als Bester Schauspieler nominiert.

Einer seiner Konkurrenten in der Kategorie: Andrew Garfield, zu sehen in „Hacksaw Bridge".

Henry Mortensen (l) begleitete seinen Vater Viggo Mortensen. Der war auch als Bester Hauptdarsteller nominiert, und zwar in „Captain Fantastic".

Eine Trophäe nahm Mahershala Ali für „Moonlight" nach Hause. Er wurde als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

Dev Patel, nominiert als Bester Nebendarsteller für „Lion", brachte seine Mutter mit zur Oscar-Verleihung.

Schauspieler Jackie Chan brachte keine echte Familie mit. Er nannte die beiden Plüschpandas aber „meine zwei Baby Boys". Zur Erklärung sagte er: „Ich bin Panda-Botschafter":

Weder Frack noch weiße Robe: Ein Teil der Schauspiel-Crew des australischen Films „Tanna" kam im traditionellen Outfit.

Lesen Sie die Highlights der Verleihung hier im Live-Blog.

Filme, Schauspieler, Kostüme: In der Nacht sind in Los Angeles die Oscars verliehen worden. Den Oscar für den besten Film hat Regisseur Barry Jenkins für seinen Film „Moonlight" bekommen. Zuerst wurde allerdings der falsche Film gekürt. Laudator Warren Beatty hatte zunächst „La La Land" vorgelesen. Eine Riesen-Panne.

Den Oscar als bester Hauptdarsteller hat der US-Amerikaner Casey Affleck für seine Rolle in „Manchester by the Sea" gewonnen.

Emma Stone nahm den Oscar für die Beste Weibliche Hauptrolle entgegen. Sie bekam ihn für ihre Rolle in „La La Land".

Der schwarze Schauspieler Mahershala Ali hatte die erste Trophäe dieser Oscar-Nacht gewonnen. Der 43-jährige US-Amerikaner wurde als bester Nebendarsteller in dem Drama „Moonlight" ausgezeichnet. Darin spielt er einen Drogenhändler und Ersatzvater für einen jungen Heranwachsenden. Es ist der fünfte Oscar für einen schwarzen Nebendarsteller.

Viola Davis gewann den Oscar als beste Nebendarstellerin. Die 51-jährige, schwarze US-Amerikanerin gewann für ihre Leistung in dem Drama „Fences" von Regisseur Denzel Washington, der auch in dem Film selbst die Hauptrolle spielt.

Von links: Byron Howard, Rich Moore und Clark Spencer gewannen den Oscar in der Kategorie Bester Animationsfilm für „Zootopia".

Der Oscar für den besten fremdsprachigen Film ging an den Film „The Salesman". Die Ingenieurin und Astronautin Anousheh Ansari und der frühere Nasa-Wissenschaftler Firouz Naderi nahmen die Ehrung stellvertretend für den iranischen Regisseur Asghar Farhadi entgegen. Farhadi war der Verleihung aus Protest gegen das Einreise-Dekret von US-Präsident Trump ferngeblieben.

Der Preis für den besten Dokumentarfilm ging an „O.J.: Made in America" über den Football-Spieler O. J. Simpson, der 1994 wegen Mordes auf der Anklagebank saß und freigesprochen wurde. Die Nasa-Mathematikerin Katherine Johnson (M.), Regisseur Ezra Edelman und Produzentin Caroline Waterlow nahmen den Preis entgegen.

Die Kostümdesignerin Colleen Atwood gewann den Oscar für das beste Kostümdesign in „Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind".

Der US-amerikanische Drehbuchautor Kenneth Lonergan erhielt den Oscar für das beste Drehbuch – „Manchester by the Sea".

Von links: Die Musiker Justin Hurwitz, Benj Pasek und Justin Pauls freuten sich über den Oscar in der Kategorie Bester Filmsong: Sie haben das Lied „City Of Stars" für den film „La La Land" produziert.