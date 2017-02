So „amüsierte“ sich Goldie Hawn auf dem Wiener Opernball

Richard Lugner war so fröhlich wie selten zuvor. Cholerische Ausbrüche oder öffentlich vorgetragene Verzweiflung über seinen teuer engagierten Stargast wie in den Jahren zuvor waren am 61. Wiener Opernball für den Baulöwen in weiter Ferne. Seine Begleitung, US-Schauspielerin Goldie Hawn (71), gab...