Nicole Kidman war einst mit Lenny Kravitz verlobt

Die australische Schauspielerin Nicole Kidman (49) hat in einem Zeitschriften-Interview eine frühere Verlobung mit dem US-Musiker Lenny Kravitz (52) enthüllt.

In "The Edit", dem Online-Magazin von Net-A-Porter, spricht Kidman über ihre Rolle in der neuen TV-Serie "Big Little Lies", in der auch Zoë Kravitz (28), die Tochter des Rockmusikers, mitspielt.

"Ich kannte Zoë bereits, weil ich mit ihrem Vater verlobt war. Sie ist Familie", erklärt Kidman in dem Interview. "Ich liebe Lenny, er ist ein großartiger Kerl."

Die Oscar-Preisträgerin ("The Hours") war nach ihrer Scheidung von Tom Cruise im Jahr 2001 mit Kravitz zusammen, damals sprach sie aber nicht offen über eine Verlobung. Später gab sie zu, dass sie vor ihrer zweiten Ehe mit dem Country-Star Keith Urban (49) schon einmal verlobt war, ohne aber den Namen des Verflossenen zu nennen.

Mit Urban ist sie seit 2006 verheiratet, das Paar hat zwei Töchter. Mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise hatte Kidman zwei Kinder adoptiert. Für den Film "Lion: Der lange Weg nach Hause" ist die Schauspielerin als beste Nebendarstellerin für einen Oscar nominiert.