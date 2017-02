Drew Barrymore will nicht noch einmal Teenie sein

Die ewige Jugend wäre für Schauspielerin Drew Barrymore eine schreckliche Vorstellung. "Mein größter Alptraum wäre es, wieder Kind oder Teenie zu sein", sagte die 41-Jährige ("Drei Engel für Charlie") in einem Interview der Zeitschrift "Cosmopolitan".

Sie habe keine Lust, die Erfahrungen noch mal machen zu müssen. Nach der Trennung von ihrem Ehemann im vergangenen Jahr habe sie außerdem gemerkt, dass Liebeskummer in ihrem Alter halb so schlimm sei wie mit 14. "Insgesamt werde ich jedes Jahr ein bisschen weiser und zufriedener. Deshalb liebe ich es auch, älter zu werden". Barrymore war im Alter von sieben Jahren mit Steven Spielbergs Film "E.T." weltberühmt geworden. Derzeit ist die Schauspielerin als wiederauferstandene Zombie-Ehefrau in der Netflix-Serie "Santa Clarita Diet" zu sehen.