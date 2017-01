1 / 4

Diese Prominenten sind 2017 gestorben

Trauer um Mary Tyler Moore: Die mit 80 Jahren gestorbene Schauspielerin und Komikerin zählte in Amerika zu den beliebtesten TV-Stars und wurde als Vorreiterin für starke Frauenrollen verehrt. Sie starb am 25. Januar. In den sechziger und siebziger Jahren wurde sie durch Sitcoms wie „The Dick Van Dyke Show“ (1961-1966) und die „Mary Tyler Moore Show“ (1970-1977) bekannt.

Foto: REUTERS