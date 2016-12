1 / 13

„Star Wars“-Ikone Carrie Fisher ist tot

Mit gerade 20 Jahren wurde Carrie Fisher als Prinzessin Leia in der „Star Wars“-Reihe weltberühmt. Bis heute hat sie Millionen Fans überall auf der Welt. Nun starb sie am 27. Dezember 2016 in Los Angeles an den Folgen einer Herzattacke.

Foto: imago/AD