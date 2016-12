Ben Affleck arbeitet gerne mit Freunden

Ben Affleck arbeitet am liebsten mit Leuten zusammen, die er kennt. Foto: dpa

New York Bei Dreharbeiten setzt Ben Affleck auf eine vertraute Atmosphären. Freunde und Bekannte spielen dabei eine große Rolle.

Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps? Zumindest Hollywood-Superstar Ben Affleck kann der alten Regel nicht viel abgewinnen: Er arbeite gerne mit seinen besten Freunden zusammen, sagte der Hollywood-Star ("Argo") bei der Vorstellung seines neuen Films "Live by Night" in New York.

"Du wirst immer eine viel bessere Zeit haben, wenn du dich mit Leuten umgibst, die du magst", erklärte der 44-Jährige der Nachrichtenagentur dpa und anderen internationalen Medien bei einem Pressegespräch.

Der Filmstar ist inzwischen auch als Regisseur und Produzent erfolgreich und arbeitet mit einigen Kollegen seit Jahren immer wieder zusammen. Sein Rat: "Gib diesen Menschen einfach Vertrauen, Spielraum und eine lange Leine."