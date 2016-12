Jimmy Kimmel moderiert die Oscar-Verleihung – und wird Vater

US-Talkmaster Jimmy Kimmel wird nach eigener Angabe die kommende Oscar-Verleihung moderieren, wie er auf Twitter bekanntgab. Zudem wird er zum zweiten Mal Vater. In seiner Late-Night-Show sagte er am Montag laut US-Medien: „Außerdem ist meine Frau Gastgeber eines Babys in ihrem Körper“. Seine Frau...