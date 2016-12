Nikoläuse treffen sich im Allgäu

Rund 50 Nikolaus-Darsteller aus verschiedenen Ländern haben sich am Freitagabend im Allgäu getroffen. In Missen stimmten sie sich gemeinsam auf ihren Einsatz in der Adventszeit ein.

Zunächst präsentierten sich die Nikoläuse in einem festlichen Zug durch den Ort im Bischofskostüm, mit Mitra und weißem Bart. Dabei wurden sie von Musikkapellen und einer mit Engeln besetzten Kutsche begleitet. Anschließend besuchten die Teilnehmer, die nach Veranstalterangaben vorwiegend aus dem schwäbischen Raum, aber auch aus Frankreich, Italien und der Schweiz stammen, einen Aussendungs-Gottesdienst.

Franz Horn aus Missen, der selbst seit 44 Jahren als Nikolaus unterwegs ist, hat das Treffen zum vierten Mal organisiert. Neben dem Erfahrungsaustausch der Nikolaus-Darsteller, die in den nächsten Wochen Schulen, Kindergärten, Vereine, Firmen und private Haushalte besuchen, liegt ihm das Gedenken an den Heiligen am Herzen. "Heute springt jeder der Kunstfigur Santa Claus hinterher. Sankt Nikolaus gerät daneben immer mehr in Vergessenheit."

Wie in den vergangenen Jahren hatten sich auch diesmal Nikolaus-Darsteller aus allen Berufs- und Altersgruppen angemeldet. "Es sind sowohl 18-jährige Neulinge als auch über 70-Jährige dabei, die das schon seit vielen Jahren machen", hatte Horn vor dem Treffen gesagt.