Krassnitzer schwärmt vom glamourfreien Leben in Wuppertal

Manchmal sieht man ihn in der Schwebebahn. Oder beim Bäcker, im Supermarkt, auf dem Recyclinghof. Klar tuscheln die Leute dann, aber sie wollen nicht ständig Selfies mit ihrem prominenten Nachbarn machen. Das liebt Harald Krassnitzer an den Wuppertalern. Seit 16 Jahren wohnt er in der Stadt. Ein...