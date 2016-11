Springsteens Motorradpanne: Billy Joel hat Maschine gebaut

US-Rocker Bruce Springsteen (67) steht neben einem unbekannten Kriegsveteranen, der ihn nach einer Motorradpanne am Straßenrand aufgegabelt hat - dieses Foto kursierte vor knapp zwei Wochen in vielen Medien.

Nun stellte sich heraus: Das liegengebliebene Motorrad hat niemand Geringeres als Popsänger Billy Joel (67) gebaut. Das berichteten mehrere Medien und beriefen sich dabei auf Videoausschnitte von einem Konzert, das Joel Anfang der Woche in New York gegeben hat.

Die Aufnahme zeigt, wie Joel auf der Bühne am Klavier sitzt und einen längeren Monolog hält: "Überall in der Presse stand: "Bruces Motorrad ist kaputt gegangen." Ich las das und dachte: 'Oh Scheiße, hoffentlich war es nicht das Motorrad, das ich für ihn gebaut habe.' Ich rief ihn an und fragte: 'Bruce, welches Motorrad war es, das kaputt gegangen ist?' - 'Es war das, das du mir gebaut hast.'"

An dieser Stelle erntet Joel Gelächter aus dem Publikum. Springsteen habe seine Entschuldigung mit den Worten "Ach nein, alles cool, Kumpel" angenommen, so der Sänger weiter.

Springsteens Motorradpanne hatte sich im Bundesstaat New Jersey ereignet. Die vier Kriegsveteranen, die selbst auf Motorrädern unterwegs waren, hatten ihn damals hilfesuchend am Rand einer kleinen Landstraße entdeckt. Sie konnten das Fahrzeug zwar nicht wieder flott machen, nahmen den Rockstar aber mit in ein nahe gelegenes Restaurant, von dem aus er sich wenig später abholen ließ.