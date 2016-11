„Er braucht einfach Ruhe“: Kanye West bleibt im Krankenhaus

Von 100 auf null: Der sonst so umtriebige US-Rapper Kanye West (39) lässt sich weiter in einem Krankenhaus in Los Angeles behandeln. Eingeliefert worden war er am Montag im US-Bundesstaat Kalifornien mit Erschöpfungsanzeichen und Schlafmangel, wie US-Medien mit Bezug auf Angaben seiner Familie...