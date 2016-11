Nach Trump-Wahl: Schnelle Hochzeit für Corey Feldman

Der frühere US-Kinderstar Corey Feldman (45, "Die Goonies") hat nur kurz nach der Verlobung seine Freundin Courtney Anne geheiratet.

Feldman und die 27-jährige Kanadierin hätten sich am Dienstag in Las Vegas das Jawort gegeben, teilte ein Sprecher des Paares der US-Zeitschrift "Us Weekly" mit. Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten hätte ihn zu der raschen Eheschließung motiviert, hatte Feldman der US-Zeitschrift "People" nach der Verlobung gesagt.

Eigentlich seien sie beide grundsätzlich gegen eine Hochzeit gewesen. "Aber sie ist Kanadierin und nun mit Trump im Spiel wollten wir es nicht riskieren, durch neue Einwanderungsgesetze getrennt zu werden", sagte Feldman.

Nach vierjähriger Partnerschaft hatten sich Feldman und die 27-Jährige, die in der Band des Schauspielers und Musikers auftritt, Mitte November verlobt. Feldman verwies nun auch auf Twitter auf die Hochzeit.