Kanye West zur Beobachtung in der Klinik – Tour abgebrochen

US-Rapper Kanye West (39) hat seine Tournee in den USA und Kanada ohne Nennung von Gründen abgebrochen. Nach der überraschenden Absage ist Kanye West zur Beobachtung in eine Klinik in Los Angeles gebracht worden. Zuvor war bei der Polizei ein medizinischer Notruf eingegangen, berichteten US-Medien...