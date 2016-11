Jan Böhmermann beklagt erneute Kandidatur von Angela Merkel

Bei der Bundestagswahl 2017 will Kanzlerin Angela Merkel wieder antreten – zum vierten Mal, wie sie am Sonntag ankündigte. Während man sich in der CDU angesichts mangelnder Alternativen erleichtert über die Merkel-Entscheidung in den Armen liegen dürfte, kann sich einer überhaupt nicht darüber...